Тайфун обрушился на восточное побережье Китая

Аргументы Недели → В мире 13+

4 августа 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

тайфун, pixabay.com

На восточное побережье Китая обрушился тайфун "Хагупит", в настоящий момент он движется вглубь материка. Согласно последней информации, из-за стихии оказалось частично нарушено автодорожное сообщение.

Местные власти уточняют, что сила тайфуна слабеет. Сейчас его эпицентр находится в районе города Цзиньхуа, провинция Чжэцзян.

В регионе прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Отменяются поезда. Кроме того, было решено временно перекрыть несколько скоростных автомагистралей, чтобы избежать роста количества аварий. В некоторых районах провинции нет электричества.