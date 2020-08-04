Тайфун обрушился на восточное побережье Китая

На восточное побережье Китая обрушился тайфун "Хагупит", в настоящий момент он движется вглубь материка. Согласно последней информации, из-за стихии оказалось частично нарушено автодорожное сообщение.
Местные власти уточняют, что сила тайфуна слабеет. Сейчас его эпицентр находится в районе города Цзиньхуа, провинция Чжэцзян.
В регионе прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Отменяются поезда. Кроме того, было решено временно перекрыть несколько скоростных автомагистралей, чтобы избежать роста количества аварий. В некоторых районах провинции нет электричества.
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