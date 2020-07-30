Очевидцы запечатлели на видео водяной смерч в Кировской области

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30 июля 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: тень от вершины кучево-дождевого облака, "Любительская Метеорология в Кирове"/ Вконтакте

В Сети появился видеоролик, на кадрах которого можно увидеть редкое погодное явление - водяной смерч. Отмечается, что стихия настигла Кировскую область 22 июля на пруду в Белой Холунице.

«Очень редкий для региона водяной смерч (waterspout) над Белохолуницким прудом. Случай внесен в официальную базу смерчей ESWD. Последний раз водяной смерч наблюдался над рекой Вятка около Вятских Полян в 2015 году», - пояснили местные жители.

Отмечается, что в этот день в регионе можно было наблюдать также необычные небесные явления - тень от вершины кучево-дождевого облака и многоимпульсный удар линейной молнии.