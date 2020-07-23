Смерч разрушил целый пляж в Олимпийском парке в Сочи

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23 июля 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

21 июля в Адлерском районе Сочи едва не случилась настоящая катастрофа. Смерч, сформировавшийся ещё на морских просторах, вышел из воды и нанёс удар по побережью. К счастью, обошлось без пострадавших.

В интернете давно летает видеоролик, где можно увидеть, что именно происходило на улице. Стихия ударила по Олимпийскому парку, находящему в Имеретинской низменности. Смерч разнёс практически весь пляж. В воздух поднимались палатки, кабинки для переодевания, зонты и лежаки. Многие вещи отдыхающих были также уничтожены стихией. По сведениям очевидцев, смерч сносил буквально всё, что попадалось на пути. Во многих окрестных кафе от мощнейшего ветра выбило стекла. Люди говорили, что было «чудовищно страшно» видеть огромную разраставшуюся воронку.

Причиной формирования смерчей называют разнозначную температуру воды и воздуха. Однако точно пока ничего нельзя сказать. То, что случилось в Олимпийском парке – далеко не единственное проявление «природной агрессии». В посёлках Дагомыс и Аше Лазаревского района стихия знатно повредила жилые дома. Обрывались электропровода, с корнями вырывались деревья и отрывались крыши. Власти Сочи пытаются всеми силами решить стихийную проблему. Они советуют отдыхающим пока воздерживаться от длительных купаний в Чёрном море. Спасатели всегда бдительно следят за ситуацией в окрестностях.