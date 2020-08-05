Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эксперт назвал обращение Лукашенко выступлением уставшего председателя колхоза

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эксперт назвал обращение Лукашенко выступлением уставшего председателя колхоза
Обращение Александра Лукашенко. Фото: сайт президента РБ.

Президентское послание к народу Лукашенко было похоже на выступление старого больного человека, который вытирал платочком пот, а в конце очень быстро убежал, несмотря на овации в свой адрес.

Об этом заявил председатель экспертного совета международного общественного движения «Гражданский мир» Дмитрий Рущин.

«Это было выступление уставшего председателя колхоза, немолодого и не очень здорового. Раньше он смотрелся более энергичным человеком, заряжал своих избирателей образом будущего», – считает эксперт.

По его словам, нынешняя ситуация для Лукашенко, который даже выборную кампанию как таковую практически не проводил, «складывается не очень хорошо».

ДВа

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью