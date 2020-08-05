Эксперт назвал обращение Лукашенко выступлением уставшего председателя колхоза

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5 августа 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Обращение Александра Лукашенко. Фото: сайт президента РБ.

Президентское послание к народу Лукашенко было похоже на выступление старого больного человека, который вытирал платочком пот, а в конце очень быстро убежал, несмотря на овации в свой адрес.

Об этом заявил председатель экспертного совета международного общественного движения «Гражданский мир» Дмитрий Рущин.

«Это было выступление уставшего председателя колхоза, немолодого и не очень здорового. Раньше он смотрелся более энергичным человеком, заряжал своих избирателей образом будущего», – считает эксперт.

По его словам, нынешняя ситуация для Лукашенко, который даже выборную кампанию как таковую практически не проводил, «складывается не очень хорошо».