"Будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело"

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4 августа 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: general-ivanov1.livejournal.com

Изначально мероприятие намечалось на середину апреля. Потом фигурировала дата 3 августа. В последний момент в обращение вносились дополнения при живейшем участии пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, которые сложно не назвать антироссийскими.

"Пока горячей войны нет, не стреляют, ещё спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно в наших интернет-каналах, по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси.

Слушайте, какие только там выводы и предложения

Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И всё это враньё: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все враньё. Эти люди, они дали показания, — были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул — это легенда, потому что граница российская закрыта ими же. И надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул.

Но я плохой, может быть, географ, но не понимаю. А чего в Африку лететь через северный полюс? Ведь запросто же можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А ещё моднее в Ливию или ещё куда-то.

Не слушайте этого вранья!

Это враньё никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям россиянам и руководству не знать эти законы. Знают. Все — юристы…

Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны, сидящие здесь, и тех, кто меня услышат, запомнили: прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации! Прекратите! Вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом нет, не Стамбул — Венесуэла. Вчера уже позвонили: нет, не Венесуэлу — сами пока не знаем куда. Мы знаем. Мы — родные люди.

Мы — белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи

Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерное оружие. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело.

Сегодня поступила информация об ещё одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идёт уборка, должны бегать их ловить по лесам. Мы же их всех отловим!"

Также Лукашенко сказал, что «Россия боится потерять Беларусь, поскольку у неё не осталось близких союзников ...

"Запад в последнее время стал проявлять к нам всё более предметный интерес. Да и Китай всерьёз рассчитывает на стабильность своего друга"...

И тут же подчеркнул: "Мы за многовекторность!"

Ну. к чему приводит подобная многовекторность, мы лицезрели неоднократно. Усидеть на двух (или, тем более, на трёх) стульях - дело заковыристое. Александру Григорьевичу будет о чём поговорить с Виктором Фёдоровичем.

Вся речь Лукашенко построена на том, что есть внешний враг. И это очевидно — Россия. Такой низости раньше представить было нельзя... Видимо, сценарий конфликта с Москвой в Минске просчитывали давно, не было никакого торга. В нормальной парадигме даже в версии Лукашенко казус с Вагнером должны решать спецслужбы в закрытом режиме. Лукашенко вывалил историю на белый свет. Как бы спонтанно и не раздумывая.

И далее (в случае союзнических взаимоотношений) такая история списывается на частный фактор, перегибы причисляются к проискам кого-то со стороны, история заминается. Но никаких сомнений и полутонов у Лукашенко не было. Жадность победила социалиста и превратила его в маленького ближневосточного диктатора, рассчитывающего на деньги Запада. Конечно, западная помощь будет в форме дорогостоящей гильотины", - отмечает. ТГ-канал "Образ будущего".

"В Могилёвской и Витебской областях уже несколько месяцев проходят сборы националистов-радикалов. В специальных закрытых лагерях. Об этом проекту @wargonzoстало известно ещё в начале лета от источников в белорусских силовых структурах. Информация была подкреплена и сообщениями с мест от наших подписчиков.

Могилёвская и Витебская области были выбраны не случайно, так как именно там проживает наиболее пророссийски настроенная часть белорусского населения, что может вызвать определённые проблемы в случае дестабилизации обстановки в стране во время проведения президентских выборов. Тренируют радикалов инструкторы из Польши и Прибалтики, однако организовать подобные лагеря без серьёзной поддержки спецслужб РБ, как мы с вами прекрасно понимаем, просто-напросто невозможно. Вряд ли белорусское КГБ само занималось созданием этих группировок, но кто-то — на довольно высоком уровне — отдал приказ комитетчикам закрыть на это глаза.

Идентичную ситуацию мы могли наблюдать на Украине в 2013 году, когда за несколько месяцев до госпереворота в феврале 2014 в отдельных областях «незалежной» проводил свои тренировки будущий «Правый Сектор» (Запрещённая в РФ нацистская террористическая организация) и тогдашнее СБУ тоже закрывало на это глаза", - пишет военкор Семён Пегов.