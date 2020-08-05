Трамп назвал «ужасной атакой» взрыв в Бейруте

5 августа 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал взрыв в столице Ливана "ужасной атакой", хотя главная версия случившегося – не теракт, а случайный подрыв в порту Бейрута взрывчатых веществ.
Трамп в рамках пресс-конференции, однако, заметил, что "похоже, это была ужасная атака". Американский лидер подчеркнул, что в результате взрыва многие люди погибли и сотни были тяжело ранены. Глава США заявил, что жители его страны молятся о жертвах и добавил, что Вашингтон готов оказать Ливану помощь.
Согласно последним данным, в ходе взрыва погибли около 70 человек, а пострадали свыше 3 тысяч. Бейрут был объявлен зоной бедствия.
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