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Трамп назвал «ужасной атакой» взрыв в Бейруте

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп назвал «ужасной атакой» взрыв в Бейруте
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал взрыв в столице Ливана "ужасной атакой", хотя главная версия случившегося – не теракт, а случайный подрыв в порту Бейрута взрывчатых веществ.

Трамп в рамках пресс-конференции, однако, заметил, что "похоже, это была ужасная атака". Американский лидер подчеркнул, что в результате взрыва многие люди погибли и сотни были тяжело ранены. Глава США заявил, что жители его страны молятся о жертвах и добавил, что Вашингтон готов оказать Ливану помощь.

Согласно последним данным, в ходе взрыва погибли около 70 человек, а пострадали свыше 3 тысяч. Бейрут был объявлен зоной бедствия.

ЕТ

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