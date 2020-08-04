На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров

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4 августа 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лес.Фото: pixabay.com

Пожары в лесу стали причиной эвакуации населения на юге тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия.

Сейчас леса горят рядом с северной частью города Принстон, население которого составляет более 2,8 тыс. человек. Площадь возгорания оценивается в 20 га. В опасной зоне оказались более 40 жилых домов, их жители получили приказ на срочную эвакуацию. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

По данным местной противопожарной службы, пожар начался 1 августа из-за удара молнии.

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