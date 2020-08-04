В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ее сына в квартире
4 августа 2020, 22:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Башкирии возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и ребенка в запертой изнутри квартире. Об этом сообщила 4 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.
Уточняется: в следственный отдел по городу Октябрьскому поступило сообщение об обнаружении тел женщины и ее сына с признаками насильственной смерти в запертой изнутри квартире на четвертом этаже дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
На место происшествия выехала следственная группа, они допрашивают очевидцев, членов семьи погибших и других свидетелей, а также изучают жилищно-бытовые условия проживания семьи.
Ранее сообщалось: в Кирове проходит проверка по факту перевозки полицейскими ребенка в багажнике.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.