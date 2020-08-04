В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ее сына в квартире

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4 августа 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дверь. Фото: pixabay.com

В Башкирии возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и ребенка в запертой изнутри квартире. Об этом сообщила 4 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Уточняется: в следственный отдел по городу Октябрьскому поступило сообщение об обнаружении тел женщины и ее сына с признаками насильственной смерти в запертой изнутри квартире на четвертом этаже дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

На место происшествия выехала следственная группа, они допрашивают очевидцев, членов семьи погибших и других свидетелей, а также изучают жилищно-бытовые условия проживания семьи.

Ранее сообщалось: в Кирове проходит проверка по факту перевозки полицейскими ребенка в багажнике.