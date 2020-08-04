В Кирове проходит проверка по факту перевозки полицейскими ребенка в багажнике

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 августа 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Рука. Фото: pixabay.com

В Кировской области начали проверку после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые якобы перевозили подростка в багажнике машины. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения в Кирове должностных полномочий неустановленными сотрудниками полиции при доставлении школьника в отдел полиции. В отношении виновного лица будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

По данным, 21 июня 2020 года полицейские поместили 15-летнего подростка в багажник автомобиля, чтобы доставить последнего в отдел.

Ранее сообщалось: в Дагестане с обрыва упал грузовик, пострадали девять человек.