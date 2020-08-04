В Кирове проходит проверка по факту перевозки полицейскими ребенка в багажнике
4 августа 2020, 21:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Кировской области начали проверку после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые якобы перевозили подростка в багажнике машины. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения в Кирове должностных полномочий неустановленными сотрудниками полиции при доставлении школьника в отдел полиции. В отношении виновного лица будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
По данным, 21 июня 2020 года полицейские поместили 15-летнего подростка в багажник автомобиля, чтобы доставить последнего в отдел.
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