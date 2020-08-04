В Дагестане с обрыва упал грузовик, пострадали девять человек

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4 августа 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Грузовик. Фото: pixabay.com

В Цунтинском районе Дагестана произошло падение грузовика с обрыва. Об этом сообщает минздрав республики.

Уточняется: девять человек пострадали, среди них - пятеро детей, младшему из которых шесть лет. Также две женщины 1989 и 1991 годов рождения находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Ранее сообщалось: семья и советники премьера Ливана пострадали при взрыве в Бейруте.