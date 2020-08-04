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Пандемия в США вышла из-под контроля

, 18:58 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Пандемия в США вышла из-под контроля
один из известнейших экспертов в США по коронавирусу Энтони Фауччи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Американские департаменты здравоохранения не справляются с пандемией. Об этом сообщает западная пресса.

Количество заболеваний коронавирусом в Соединенных Штатах стремительно растет. Ситуация вышла из-под контроля. Многие региональные департаменты здравоохранения в штатах не в состоянии отслеживать контакты инфицированных.

«Городские и окружные департаменты говорят, что им не хватает денег и персонала, чтобы своевременно идентифицировать людей, которые контактировали с заразившимися», — сообщает газета the Guardian.

В Соединенных Штатах самая тяжелая ситуация с пандемией в мире. Белый дом старается этого не замечать. У Дональда Трампа сформировалась радужная картина, в которой он считает, что США способны контролировать пандемию. Накануне он даже оскандалился с неадекватной реакцией на вопрос журналиста во время интервью. Действия американских властей больше похожи на попытку убрать разлив нефти салфетками.

«Разлив нефти не убирают бумажными полотенцами», — охарактеризовал ситуацию в США профессор эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Марк Липсич.

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