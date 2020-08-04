Трамп запретил журналисту «делать это» во время спора про коронавирус в США

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4 августа 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

Трамп поставлен в тупик вопросом про коронавирус на скриншоте youtube-видео

Президент США оскандалился с очередной экстравагантной выходкой. Журналист HBO поставил его в тупик вопросами о коронавирусе. Дональд Трамп запретил ему это делать.

Теперь эта выходка вошла в анонс интервью, которое должно выйти на телеканале HBO. Журналист обсуждал с президентом США ситуацию с коронавирусом в США.

Трамп копался в бумагах с графиками и утверждал, что в США уровень коронавируса меньше, чем в других странах. На самом деле, Соединенные Штаты лидируют в коронавирусной статистике. Корреспондент удивился, сам взял в руки бумаги, а потом указал на нестыковки.

«Вы не можете этого сделать», — заявил Дональд Трамп.

В реальности в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 4 863 077, а умерли 158 975 человек. Для сравнения, в Бразилии аналогичные показатели составляют 2 751 665 заразившихся и 94 702 умерших. Эти страны занимают первое и второе места в коронавирусной статистике.

Но судя по всему, в Белом доме свои трактовки ситуации. В небольшом видеокусочке хорошо демонстрируется, насколько неадекватное мироощущение Трампа. Он словно прибыл с другой планеты.