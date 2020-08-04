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Интерпол заявил о всплеске киберпреступности из-за пандемии

, 18:19 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Интерпол

Интерпол заявил о всплеске киберпреступности из-за пандемии
фото: pixabay.com

Коронавирус спровоцировал рост киберпреступности. Хакеры атакуют домашние компьютеры, чтобы проникать в системы безопасности предприятий. Об этом заявил Интерпол.

Компьютерные взломщики стали активнее атаковать домашние компьютеры. Во время пандемии многие компаний ввели новый режим работы, при котором сотрудники работают из дома. Работа организована через интернет.

«Хакеры существенно скорректировали цели», — заявляют представители Интерпола: «В новом отчете говорится о том, как киберпреступность внесла корректировкe целей. Они переориентировались на корпорации, правительства и особо охраняемые объекты».

Сыщики Интерпола заявили, что взломщики усилили свои атаки и пользуются зависимость людей от интернета и страх, который породила пандемия. Многие частные компании сумели организовать работу сотрудников через интернет, но не смогли обеспечить надлежащий уровень защиты сетей.

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