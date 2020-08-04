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Еврокомиссия призвала ЕС избегать закрытия внутренних границ из-за коронавируса

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Еврокомиссия призвала ЕС избегать закрытия внутренних границ из-за коронавируса
флаг ЕС, фото: pixabay.com

Страны Евросоюза (ЕС) должны избегать закрытия внутренних границ, несмотря на увеличение числа случаев заражения COVID-19, предупредил сегодня представитель Еврокомиссии (ЕК).

Так он прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что страны Евросоюза могут повторно закрыть свои границы. «Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед», – отметил он. Ограничения свободного передвижения внутри ЕС должны вводиться только в случае крайней необходимости, при этом они должны быть «скоординированными, пропорциональными и недискриминационными для устранения рисков для здоровья населения».

Евросоюз 14 июля сократил список безопасных стран для открытия границ.

НС

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