Еврокомиссия призвала ЕС избегать закрытия внутренних границ из-за коронавируса
4 августа 2020, 16:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Страны Евросоюза (ЕС) должны избегать закрытия внутренних границ, несмотря на увеличение числа случаев заражения COVID-19, предупредил сегодня представитель Еврокомиссии (ЕК).
Так он прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что страны Евросоюза могут повторно закрыть свои границы. «Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед», – отметил он. Ограничения свободного передвижения внутри ЕС должны вводиться только в случае крайней необходимости, при этом они должны быть «скоординированными, пропорциональными и недискриминационными для устранения рисков для здоровья населения».
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