Евросоюз сократил список безопасных стран для открытия границ
14 июля 2020, 17:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Евросоюз принял сегодня решение сократить список стран, с которыми можно открыть границы с 14 до 12, официальное решение должно быть опубликовано вечером, сообщил дипломатический источник.
Вторая редакция списка безопасных стран должна вступить в действие с 15 июля. Из списка исключены Сербия и Черногория в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Финальная версия списка включает Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанду, Грузию, Уругвай.
13-й страной, с которой границы потенциально можно открыть, является Китай, но по отношению к нему остается в силе требование взаимности.
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