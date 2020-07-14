Евросоюз сократил список безопасных стран для открытия границ

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг ЕС, фото: соцсети

Евросоюз принял сегодня решение сократить список стран, с которыми можно открыть границы с 14 до 12, официальное решение должно быть опубликовано вечером, сообщил дипломатический источник.

Вторая редакция списка безопасных стран должна вступить в действие с 15 июля. Из списка исключены Сербия и Черногория в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Финальная версия списка включает Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанду, Грузию, Уругвай.

13-й страной, с которой границы потенциально можно открыть, является Китай, но по отношению к нему остается в силе требование взаимности.