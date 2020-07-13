Евросоюз пока не завершил разработку второй редакции списка стран для открытия границ

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13 июля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

Днем в понедельник, 13 июля, стало известно, что Совет Европейского союза к настоящему моменту не завершил разработку второй редакции списка государств, с которыми можно будет открыть границы.

Подчеркивается, что сейчас работа над второй редакцией списка "безопасных" третьих стран (не входящих в состав ЕС) продолжается. В Совете ЕС уточнили, что объявят, когда он будет составлен.

Пока не сообщается, когда будет произведено окончательное утверждение новой редакции списка. 30 июня, когда была принята первая версия перечня, состоящая из 14 государств, Совет Евросоюза объявил, что он будет пересматриваться раз в четырнадцать дней.