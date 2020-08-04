В Казахстане похороны матери начальника полиции и олигарха прошли с нарушениями карантина

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4 августа 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Аэропорт Актау. Фото: сайт аэропорта г. Актау

В казахстанском городе Актау несколько сотен человек собралось на похоронах матери руководителя областной полиции.

Бибижамал Аблазимова была многодетной матерью. Один из ее сыновей Махсутхан Аблазимов сейчас руководит полицией Западно-Казахстанской области, в прошлом был главой полиции Мангистауской области, центром которой является город Актау.

Другой сын покойной Бахаридин Аблазимов – долларовый миллионер из списка Forbes. Именно он владеет частным самолетом, на котором в марте из Германии в Казахстан прилетели одни из первых инфицированных коронавирусом.

В отношении родственников умершей женщины составлен административный протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.