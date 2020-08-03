В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 55 человек

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3 августа 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Больничная палата. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Казахстане от коронавируса скончались 55 человек, общее количество жертв пандемии составило 1 058.

По данным Минздрава республики, ситуация в стране стабилизируется, нагрузка на систему здравоохранения заметно снизилась. По словам главы ведомства Алексея Цоя, 30% успеха в борьбе с эпидемией составляет эффективность работы медиков, а 70% – поведение граждан.

В Казахстане до 17 августа действует второй строгий карантин. По некоторым данным, власти готовятся к его поэтапному смягчению.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сделали первую прививку от COVID-19.