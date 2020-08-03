В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 55 человек
3 августа 2020, 21:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
За последние сутки в Казахстане от коронавируса скончались 55 человек, общее количество жертв пандемии составило 1 058.
По данным Минздрава республики, ситуация в стране стабилизируется, нагрузка на систему здравоохранения заметно снизилась. По словам главы ведомства Алексея Цоя, 30% успеха в борьбе с эпидемией составляет эффективность работы медиков, а 70% – поведение граждан.
В Казахстане до 17 августа действует второй строгий карантин. По некоторым данным, власти готовятся к его поэтапному смягчению.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сделали первую прививку от COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.