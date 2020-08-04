Берлинских школьников обязали носить маски во время уроков

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4 августа 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

маски, pixabay.com

В Берлине школьников обязали носить защитные маски во время уроков. Эта информация содержится в письме, направленном родителям департаментом сената столицы Германии по образованию, делам молодежи и семьи.

Подчеркивается, что маски должны носить в закрытых помещениях ученики всех школ. Данное обязательство не распространяется на людей, которые по состоянию здоровья не могут прикрывать рот и нос. В школьных дворах необходимости в ношении защитной маски нет.

В документе также уточняется, что при посещении школы родители и посторонние люди также обязаны использовать вышеуказанное средство защиты.