Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Берлинских школьников обязали носить маски во время уроков

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Берлинских школьников обязали носить маски во время уроков
маски, pixabay.com

В Берлине школьников обязали носить защитные маски во время уроков. Эта информация содержится в письме, направленном родителям департаментом сената столицы Германии по образованию, делам молодежи и семьи.

Подчеркивается, что маски должны носить в закрытых помещениях ученики всех школ. Данное обязательство не распространяется на людей, которые по состоянию здоровья не могут прикрывать рот и нос. В школьных дворах необходимости в ношении защитной маски нет.

В документе также уточняется, что при посещении школы родители и посторонние люди также обязаны использовать вышеуказанное средство защиты.

ЕТ

В мире

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Около 170 российских «боевиков», объявленных Белоруссией в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью