Берлинских школьников обязали носить маски во время уроков
4 августа 2020, 13:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Берлине школьников обязали носить защитные маски во время уроков. Эта информация содержится в письме, направленном родителям департаментом сената столицы Германии по образованию, делам молодежи и семьи.
Подчеркивается, что маски должны носить в закрытых помещениях ученики всех школ. Данное обязательство не распространяется на людей, которые по состоянию здоровья не могут прикрывать рот и нос. В школьных дворах необходимости в ношении защитной маски нет.
В документе также уточняется, что при посещении школы родители и посторонние люди также обязаны использовать вышеуказанное средство защиты.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.