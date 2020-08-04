Неизвестные напали в Берлине на машину инкассации

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4 августа 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bild

немецкий полицейский, Annette Riedl/dpa

Во вторник, 4 августа, в Берлине неизвестные напали на машину инкассаторов. Согласно последней информации осведомленных источников, данный инцидент произошел в столичном районе Вильмерсдорф.

Автомобиль был припаркован у филиала одного из банков. В настоящий момент машина объята пламенем, на месте работают около 20 пожарных.

Согласно предварительным данным, нападавших было трое, им удалось скрыться с места происшествия. Полиция Берлина уже подтвердила факт нападения. Правоохранители призывают объезжать район по улице Детмольда и площади Бундесплац. Пострадал по меньшей мере один человек.