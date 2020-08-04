Новый рекорд заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Польше

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4 августа 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Marijan Murat/dpa

В Польше зарегистрирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставило утром во вторник, 4 августа, министерство здравоохранения республики.

В последние дни в Польше был выявлен рост ежедневной заболеваемости COVID-19, иногда количество новых зараженных превышало 600 человек в сутки.

Согласно данным официальной статистики, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 680 новых носителей коронавирусной инфекции. В общей сложности с начала пандемии на территории Польши зарегистрировали 48 149 заболевших, скончались 1 738 пациентов.