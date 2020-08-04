Японские ученые заявили, что нашли новый способ определить тяжесть течения COVID-19
4 августа 2020, 12:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: NHK
Японские ученые заявили, что провели эксперименты и придумали новый способ определять тяжесть течения коронавируса нового типа. По словам специалистов, их метод основан на анализе мочи пациентов.
Сотрудники Государственного центра международных медицинских исследований Японии проанализировали взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек – белков L-FABP, которые содержатся в моче человека при низком поступлении кислорода, с изменениями симптомов пациентов с коронавирусной инфекцией, которая изначально протекала в легкой форме.
В тестировании принял участие 41 человек. Ученые выяснили, что из 13 пациентов с повышенной концентрацией белка L-FABP в моче восемь в течение недели почувствовали себя значительно хуже, а двум из них понадобилось подключение к аппарату ИВЛ.
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