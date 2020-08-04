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Лукашенко намерен внести изменения в конституцию Белоруссии

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лукашенко намерен внести изменения в конституцию Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерения провести республиканский референдум и изменить конституцию республики.

Белорусский лидер отметил, что «готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны очевидна». Он подчеркнул, что степень этой ответственности установит сам народ, но по закону.

Лукашенко предлагает начать с основного закона – это предложение было опубликовано в его предвыборной программе. Отмечается, что общенациональное обсуждение позволит жителям страны определить не только свои права, свободы и обязанности, но и полномочия органов государственной власти.

ДВа

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