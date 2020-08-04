Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Монголии за сутки не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Монголии за сутки не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции
Монголия. Фото: pixabay.com

В Монголии, которая остается одной из немногих стран, где не было летальных случаев, связанных с COVID-19, за сутки не выявили ни одного зараженного.

Кроме того, что в лечебные учреждения не поступало обращений по поводу симптомов коронавирусной инфекции, специалисты обследовали пассажиров, прибывших спецрейсом Сеул – Улан-Батор, военнослужащих из Афганистана, персонал центра инфекционных заболеваний, а также водителей-дальнобойщиков.

Всего в Монголии зарегистрировано 293 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 230 пациентов, смертельных случаев не было. Из 63 пациентов у 60 болезнь протекает в легкой форме, а состояние трех человек врачи оценивают как тяжелое.

ДВа

В мире

Стало известно о подготовке срочной мобилизации жителей приграничной с РФ области Белоруссии

Стало известно о подготовке срочной мобилизации жителей приграничной с РФ области Белоруссии

В Белоруссии готовятся к проведению срочной мобилизации. Соответствующую информацию распространил некоторое время назад Telegram-канал WarGonzo российского военного корреспондента Семена Пегова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью