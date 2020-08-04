В Монголии за сутки не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции

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4 августа 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Монголия. Фото: pixabay.com

В Монголии, которая остается одной из немногих стран, где не было летальных случаев, связанных с COVID-19, за сутки не выявили ни одного зараженного.

Кроме того, что в лечебные учреждения не поступало обращений по поводу симптомов коронавирусной инфекции, специалисты обследовали пассажиров, прибывших спецрейсом Сеул – Улан-Батор, военнослужащих из Афганистана, персонал центра инфекционных заболеваний, а также водителей-дальнобойщиков.

Всего в Монголии зарегистрировано 293 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 230 пациентов, смертельных случаев не было. Из 63 пациентов у 60 болезнь протекает в легкой форме, а состояние трех человек врачи оценивают как тяжелое.