В Монголии за сутки не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции
4 августа 2020, 09:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Монголии, которая остается одной из немногих стран, где не было летальных случаев, связанных с COVID-19, за сутки не выявили ни одного зараженного.
Кроме того, что в лечебные учреждения не поступало обращений по поводу симптомов коронавирусной инфекции, специалисты обследовали пассажиров, прибывших спецрейсом Сеул – Улан-Батор, военнослужащих из Афганистана, персонал центра инфекционных заболеваний, а также водителей-дальнобойщиков.
Всего в Монголии зарегистрировано 293 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 230 пациентов, смертельных случаев не было. Из 63 пациентов у 60 болезнь протекает в легкой форме, а состояние трех человек врачи оценивают как тяжелое.
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