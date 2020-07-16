Монголия готова перелистнуть страницу истории с коронавирусом

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16 июля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Монголия. Фото: pixabay.com

В настоящее время в Монголии коронавирусом болеют 52 человека.

Всего в период пандемии в стране был выявлен 261 случай коронавируса, причем, все они были завозными.

Накануне выздоровели две пациентки, долго боровшиеся с инфекцией – приехавшая из России местная 20-летняя девушка лечилась 48 монгольского дней, а женщина 30 лет находилась на стационарном лечении 34 дня, говорится в сообщении Минздрава.

Из 52 болеющих коронавирусом, у 51 заболевание протекает в легкой форме, состояние одного пациента врачи оценивают, как тяжелое. В Монголии не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Монголии выявили очаг бубонной чумы.