Монголия готова перелистнуть страницу истории с коронавирусом
16 июля 2020, 10:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В настоящее время в Монголии коронавирусом болеют 52 человека.
Всего в период пандемии в стране был выявлен 261 случай коронавируса, причем, все они были завозными.
Накануне выздоровели две пациентки, долго боровшиеся с инфекцией – приехавшая из России местная 20-летняя девушка лечилась 48 монгольского дней, а женщина 30 лет находилась на стационарном лечении 34 дня, говорится в сообщении Минздрава.
Из 52 болеющих коронавирусом, у 51 заболевание протекает в легкой форме, состояние одного пациента врачи оценивают, как тяжелое. В Монголии не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Монголии выявили очаг бубонной чумы.
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