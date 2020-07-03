Наследие средневекового прошлого. Насколько опасна вспышка бубонной чумы в Монголии​

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3 июля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

На территории Западной Монголии 1 июля была зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу срочно доставили двоих заражённых – 27-летнего мужчину и девушку, о возрасте которой пока не сообщили.

По многим данным, они успели пообщаться с более, чем 60-ю людьми. Косвенно от них могли заразиться 400 человек. Причиной появления инфекции послужило некачественное сырое мясо сурка. Медики предполагают, что болезнь проникла в организмы пациентов не из-за потребления в пищу чумного зверька, а из-за того, что их могла спокойно укусить заражённая блоха.

Инфицированные уже изолированы и находятся под строгим наблюдением врачей. Если мужчина ещё чувствует себя не слишком плохо, то состояние девушки отмечается, как критическое. Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров, между тем, считает, что россиянам нечего бояться. Ведь в Монголии, по его словам, подобные вспышки – нередкое явление. «Бубонная чума не передаётся от человека к человеку», - заявляет эксперт, «Она становится опасной только тогда, когда превращается в лёгочную». Но в Монголии считают совсем иначе. Власти там уже вводят официальный карантин, так как боятся массовой эпидемии. В этой стране ещё не побеждён коронавирус, и новые проблемы с инфекцией могут привести к самым непредсказуемым последствиям.