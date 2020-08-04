Депутат Рады: «Украина становится непригодной для проживания»
4 августа 2020, 08:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Украины Александр Колтунович заявил, что в прошлом году страна должна была начать экономический рост, но «провалилась». «За год в парламенте я понял, что эта власть ведет Украину не вверх, а вниз», - считает он.
Колтунович отметил, что последний экономический провал на Украине начался в 2014 году, и в 2019 он должен был подойти к концу, но этого не случилось. Депутат добавил, что на сегодняшний день в стране зафиксировано -11% падения ВВП во втором квартале текущего года.
«К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее», - резюмировал он.
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