Депутат Верховной Рады решил отдохнуть в Крыму

2 августа 2020, 20:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук отправился отдыхать в Крым.
Стало известно, что Медведчук и его семья выбрали местом отдыха Крымский полуостров. Об этом сообщил пресс-секретарь депутата Олег Бабанин. «Виктор Медведчук находится в Крыму с семьей, где проводит свой отпуск», - заявил он. Бабанин добавил, что Медведчук прибыл в Крым 2 августа через пункт пропуска «Армянск».
Ранее Виктор Медведчук заявил, что украинские власти препятствуют делегации депутатов посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в Москве.
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