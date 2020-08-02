Депутат Верховной Рады решил отдохнуть в Крыму

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2 августа 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Виктор Медведчук. Фото: соцсети

Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук отправился отдыхать в Крым.

Стало известно, что Медведчук и его семья выбрали местом отдыха Крымский полуостров. Об этом сообщил пресс-секретарь депутата Олег Бабанин. «Виктор Медведчук находится в Крыму с семьей, где проводит свой отпуск», - заявил он. Бабанин добавил, что Медведчук прибыл в Крым 2 августа через пункт пропуска «Армянск».

Ранее Виктор Медведчук заявил, что украинские власти препятствуют делегации депутатов посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в Москве.