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Премьер Польши объяснил, что им не нравится в России

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Biznes Alert

Премьер Польши объяснил, что им не нравится в России
фото: карта, pixabay.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве не настроены против России, но есть моменты, которые им не нравятся, например, проекты, создающие экономическую угрозу для страны. 

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, „Северный поток“ — 2», - пояснил он.

Моравецкий отметил, что трубопровод может перекрыть поставки газа из Украины в Европу, что скажется на экономике Польши. Кроме того, он считает, что «европейские деньги» для его строительства «будут спонсировать российское оружие».

«"Северный поток" и "Северный поток — 2" представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», - добавил он. По его словам, Варшава «не приемлет» его завершение. 

Ранее американский сенатор объяснил, чем опасно завершение трубопровода для США и Европы. 

БА

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