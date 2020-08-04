Премьер Польши объяснил, что им не нравится в России

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4 августа 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Biznes Alert

фото: карта, pixabay.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве не настроены против России, но есть моменты, которые им не нравятся, например, проекты, создающие экономическую угрозу для страны.

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, „Северный поток“ — 2», - пояснил он.

Моравецкий отметил, что трубопровод может перекрыть поставки газа из Украины в Европу, что скажется на экономике Польши. Кроме того, он считает, что «европейские деньги» для его строительства «будут спонсировать российское оружие».

«"Северный поток" и "Северный поток — 2" представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», - добавил он. По его словам, Варшава «не приемлет» его завершение.

Ранее американский сенатор объяснил, чем опасно завершение трубопровода для США и Европы.