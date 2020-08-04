Трамп считает величайшей ошибкой в истории США решение отправить войска на Ближний Восток

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4 августа 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Axios

президент США Дональд Трамп, Doug Mills/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал решение американских властей отправить войска на Ближний Восток и вмешаться в конфликты в вышеуказанном регионе величайшей ошибкой в истории страны.

Мнение о том, что власти США совершили серьезную ошибку, отправив войска на Ближний Восток, а также, оказавшись втянутыми в конфликты в данном регионе, американский лидер выразил в рамках беседы с журналистами в минувший понедельник, 3 августа.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты Америки намерены прекратить политику "бесконечных войн". По его словам, страна нацелена на установление партнерских отношений с другими государствами вместо соперничества.