Пушков: Польша превращается в плацдарм США против России

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4 августа 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/Flickr.com

Сенатор Алексей Пушков оценил итоги переговоров об увеличении американского военного контингента на территории Польши. По его мнению, эта страна превращается в плацдарм Америки против России.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил о завершении переговоров Вашингтона и Варшавы, по итогам которых в Польшу дополнительно направят тысячу военных США.

Алексей Пушков заметил, что таков был замысел бывшего советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, и сейчас он реализуется. По мнению сенатора, польская элита, которая буквально одержима "антироссийскими комплексами", сейчас ликует.

Пушков заметил, что впоследствии в Польшу из Германии будут переброшены американские атомные авиационные бомбы, о чем ранее заявляла посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. Польская сторона опровергла эти планы, но дипломат, вероятно, раскрыла сценарий развития событий.

Российский сенатор убежден, что этот шаг подорвет безопасность Польши, которой в реальности никто не угрожает.