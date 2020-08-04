Пушков: Польша превращается в плацдарм США против России

Сенатор Алексей Пушков оценил итоги переговоров об увеличении американского военного контингента на территории Польши. По его мнению, эта страна превращается в плацдарм Америки против России.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил о завершении переговоров Вашингтона и Варшавы, по итогам которых в Польшу дополнительно направят тысячу военных США.
Алексей Пушков заметил, что таков был замысел бывшего советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, и сейчас он реализуется. По мнению сенатора, польская элита, которая буквально одержима "антироссийскими комплексами", сейчас ликует.
Пушков заметил, что впоследствии в Польшу из Германии будут переброшены американские атомные авиационные бомбы, о чем ранее заявляла посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. Польская сторона опровергла эти планы, но дипломат, вероятно, раскрыла сценарий развития событий.
Российский сенатор убежден, что этот шаг подорвет безопасность Польши, которой в реальности никто не угрожает.