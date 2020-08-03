Трамп считает интересной возможность приобретения TikTok компанией Microsoft
3 августа 2020, 22:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября.
Об этом он заявил в рамках традиционной пресс-конференции в Белом доме. По словам американского лидера, что 15 сентября TikTok «выйдет из бизнеса».
Существует и другой, но единственный вариант – если популярное приложение не купит Microsoft либо другая американская компания. По словам Трампа, TikTok должен прекратить свою деятельность в Штатах «примерно 15 сентября».
«Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно», - сказал Трамп.
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