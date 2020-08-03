Трамп считает интересной возможность приобретения TikTok компанией Microsoft

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мобильный телефон. Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября.

Об этом он заявил в рамках традиционной пресс-конференции в Белом доме. По словам американского лидера, что 15 сентября TikTok «выйдет из бизнеса».

Существует и другой, но единственный вариант – если популярное приложение не купит Microsoft либо другая американская компания. По словам Трампа, TikTok должен прекратить свою деятельность в Штатах «примерно 15 сентября».

«Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно», - сказал Трамп.