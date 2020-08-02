Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok из-за позиции Трампа

Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке у китайской компании ByteDance американского подразделения социальной сети TikTok. Причиной стало негативное отношение к ней президента США Дональда Трампа.
В источнике говорится, что переговоры о покупке могут возобновить, если Белый дом разъяснит свою позицию по данному вопросу. Кроме того, последние недели Вашингтон показывает, что хочет перехода американского подразделения TikTok под контроль компании в США, пишет издание The Wall Street Journal.
Местные СМИ утверждают, что соглашение в субботу лежало на столе у Трампа.
Напомним, что президент планировал подписать документ о закрытии социальной сети TikTok на территории Штатов в субботу, 1 августа.
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