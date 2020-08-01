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Трамп заявил, что TikTok в США будет запрещен

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп заявил, что TikTok в США будет запрещен
TikTok, Marius Bulling via www.imago-ima/www.imago-images.de

Американский лидер Дональд Трамп в минувшую пятницу, 31 июля, сообщил, что планирует ввести запрет на работу популярной китайской социальной сети под названием TikTok на территории Соединенных Штатов.

На борту своего самолета, летевшего из Флориды в Вашингтон, Трамп заявил: "Мы запрещаем соцсеть в США". Глава страны уточнил, что меры в отношении TikTok могут быть приняты уже в первый день августа. Вероятнее всего, будет подписан исполнительный указ. Не исключено, однако, что президент Америки использует свои чрезвычайные экономические полномочия.

В пресс-пуле также уточнили, что глава Белого дома дал понять, что не поддержит приобретение соцсети какой-либо американской компанией.

ЕТ
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