Трамп заявил, что TikTok в США будет запрещен

1 августа 2020, 09:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Американский лидер Дональд Трамп в минувшую пятницу, 31 июля, сообщил, что планирует ввести запрет на работу популярной китайской социальной сети под названием TikTok на территории Соединенных Штатов.
На борту своего самолета, летевшего из Флориды в Вашингтон, Трамп заявил: "Мы запрещаем соцсеть в США". Глава страны уточнил, что меры в отношении TikTok могут быть приняты уже в первый день августа. Вероятнее всего, будет подписан исполнительный указ. Не исключено, однако, что президент Америки использует свои чрезвычайные экономические полномочия.
В пресс-пуле также уточнили, что глава Белого дома дал понять, что не поддержит приобретение соцсети какой-либо американской компанией.
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