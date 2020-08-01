Опубликованы данные о доходах Трампа за 2019 год

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1 августа 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент США Дональд Трамп, Yuri Gripas/Keystone Press Agency

Управление по вопросам этики при правительстве США накануне опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой содержатся данные о доходах американского лидера Дональда Трампа за 2019 год.

В 78-страничном документе сообщается, что за минувший год Трамп, в частности, заработал $21,4 млн благодаря своему курорту Мар-а-Лаго, который находится в штате Флорида. В декларации за 2018 год доход от данного комплекса составлял $22,7 млн. Прибыль от отеля президента США, расположенного в Вашингтоне, снизилась по сравнению с 2018 годом на 300 тыс. и составила $40,5 млн. Курорт под названием Trump National Doral Miami в 2019 году обогатил Трампа на $77,2 млн, что на $1,3 млн больше, чем годом ранее. Увеличились и доходы от гольф-клуба в Бедминстере, Нью-Джерси, – с $15,7 млн до $17,7 млн.

Согласно информации издания The Wall Street Journal, в общей сложности доходы американского лидера в 2019 году достигли примерно $446 млн.