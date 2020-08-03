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В Киргизии из ковидного госпиталя выписали 101-летнего пациента

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Киргизии из ковидного госпиталя выписали 101-летнего пациента
Киргизы. Фото: pixabay.com

В Киргизии за последние сутки после перенесенного коронавируса выздоровели два пожилых пациента: одному из них 101 год, второму – 80 лет.

«Эти пациенты были под постоянным наблюдением. Благодаря самоотверженному труду медиков их выписали с выздоровлением», – отметила представитель Минздрава Киргизии Айнура Акматова.

По данным ведомства, в Киргизии зарегистрировано более 37 тысяч случаев коронавируса, 1 420 пациентов скончались. В Минздраве считают, что ситуация с COVID-19 в стране постепенно стабилизируется.

ДВа
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