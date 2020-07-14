Киргизия будет бороться с пандемией коронавируса с помощью российских тест-систем
14 июля 2020, 15:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Россия отправила в Киргизию несколько партий ПЦР-систем для диагностики коронавируса в качестве гуманитарной помощи.
В рамках помощи поступило 820 полных наборов ПЦР тест-систем на 80 720 исследований, 480 неполных наборов на 24 тысячи исследований.
В настоящее время Киргизия переживает острую вспышку пневмонии, совпадающей по симптомам с Covid-19, но не определяемой ПЦР-тестами. От этой пневмонии умирает намного больше людей, чем от подтвержденного коронавируса.
Мест в местных больницах не хватает, поэтому многие лечатся дома, для них открываются дневные и ночные стационары. Там в любое время суток можно получить консультации, уколы и капельницы.
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