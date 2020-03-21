Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления коронавируса в 13 стран

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21 марта 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

фото: pixabay.com

Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств. Отмечается, что российские средства диагностики позволили выявить первые случаи заражения в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

«… уже передал разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 000 исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор продолжит оказывать содействие иностранным партнёрами в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее доктор медицинский наук Анатолий Альштейн назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России.