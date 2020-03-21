Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

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21 марта 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн назвал свои сроки окончания пандемии коронавируса в России. По его словам, на территории страны она может пойти на спад уже через два месяца при тщательной диагностике всех заболевших пневмонией.

Альштейн считает, что главный синдром, который дает коронавирус, это пневмония – из-за нее умирают люди. Он уточнил, что если у человека нет пневмонии, то он не умрет от новой инфекции.

«Думаю, что раз Китай сумел подавить у себя эпидемию, и на это у них ушло примерно два месяца, то, наверное, что-то в этом же роде будет у нас … К лету, я думаю, мы с этой эпидемией должны будем справиться. Но, конечно, гарантий никаких нет. Мы с эпидемией, вызванной с этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества», - пояснил эксперт.

Специалист отметил, что определённый спад в такие сроки можно будет наблюдать и в других странах. Однако вакцина, по его мнению, никакого влияния на это не окажет. Альштейн добавил, что разработать «полезный» препарат за два месяца и даже за полгода невозможно.

«… над вакциной обязательно нужно работать, выделять на нее деньги. Нужно создавать диагностику, которая будет искать не только нуклеиновую кислоту вируса, но и антитела против этого вируса», - подчеркнул он.

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