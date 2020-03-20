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«Когда закончится пандемия?». На этот вопрос ответил главврач «коронавирусной» больницы в Коммунарке

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

«Когда закончится пандемия?». На этот вопрос ответил главврач «коронавирусной» больницы в Коммунарке

«Когда закончится пандемия?» - этот вопрос сейчас задают везде и простые люди по всему миру и те, кто каждый день непосредственно контактирует с заразившимися пациентами и видит счастливые лица выздоравливающих больных.

Главврач «коронавирусной» больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому: «Родителям, которым я звоню ежедневно, я в полушутку говорю «Увидимся в сентябре». Есть несколько сценариев. Если мы пойдем по китайскому, я надеюсь, что все это закончится май-июнь. Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей».

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