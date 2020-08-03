Власти Испании запустят приложение, предупреждающее об опасных covid-контактах

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3 августа 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

В Испании планируют запустить общенациональное приложение. Оно будет отслеживать контакты людей. Таким образом предполагает предупреждать опасные встречи.

Система уже опробована. Его протестировали на моделируемой вспышке на крошечном острове рядом Тенерифом.

«Приложение видит больше нас, потому что мы помним только контакты с людьми, которых мы знаем», — завил глава местного цифрового ведомства Карме Артигас: «А приложение также помнит контакты с незнакомыми людьми. Это анонимно и гораздо менее навязчиво, чем получить звонок от кого-то, кто хочет восстановить все, что вы сделали за последние 15 дней».

Разработанное приложение начнет массово распространяться в ближайшее время. 10 августа его предложат скачать жителям и туристам на популярных курортных местах. А к середине сентября оно поступит региональным органам здравоохранения.

А тем временем, у соседей Испании, в Португалии ситуация с пандемией уже стабилизировалась. Там люди перестали умирать от коронавируса.