В Португалии перестали умирать от коронавируса

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3 августа 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Власти Португалии сообщили об отсутствии новых случаев смерти от коронавируса. Похоже пандемия уходит из этой страны. Там снизилось и количество заражений.

Количество заразившихся снизилось до чуть больше сотни. А кроме того, статистика жертв прекратила расти. Ни одного умершего от коронавируса накануне не было зарегистрировано.

«В последнее время это было очень трудно», — объяснил ситуацию государственный секретарь по вопросам здравоохранения Антонио Салес: «Мы очень рады, что это произошло».

Во время заявления эмоции Антонио Салеса зашкаливали, он даже начал плакать. Прекращение смертей в Португалии произошло впервые с марта.

В последнее время в Португалии ситуация действительно стабилизировалось. Там даже начали отменять ограничения, которые были введены 4 мая. Это было очень важно для страны. Португалия сильно зависит от туризма.