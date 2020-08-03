В Португалии перестали умирать от коронавируса

Власти Португалии сообщили об отсутствии новых случаев смерти от коронавируса. Похоже пандемия уходит из этой страны. Там снизилось и количество заражений.
Количество заразившихся снизилось до чуть больше сотни. А кроме того, статистика жертв прекратила расти. Ни одного умершего от коронавируса накануне не было зарегистрировано.
«В последнее время это было очень трудно», — объяснил ситуацию государственный секретарь по вопросам здравоохранения Антонио Салес: «Мы очень рады, что это произошло».
Во время заявления эмоции Антонио Салеса зашкаливали, он даже начал плакать. Прекращение смертей в Португалии произошло впервые с марта.
В последнее время в Португалии ситуация действительно стабилизировалось. Там даже начали отменять ограничения, которые были введены 4 мая. Это было очень важно для страны. Португалия сильно зависит от туризма.
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