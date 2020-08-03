Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В ВОЗ рассказали об уровне летальности от коронавирусной инфекции

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В ВОЗ рассказали об уровне летальности от коронавирусной инфекции
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения оценила уровень летальности среди пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она отметила: оценки колеблются менее чем у показателя в 1% или 0,6%. Также Ван Керкхове добавила, что на данный момент этот уровень смертности подтверждает «пара вышедших исследований».

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал: данный уровень подразумевает, что на 200 инфицированных пациентов может приходиться один летальный случай.

Ранее сообщалось: Леонид Рошаль оценил ситуацию с коронавирусом нового типа.

ЕЧ

В мире

Китай обрушил мировую экономику во имя жизни своих людей

Китай обрушил мировую экономику во имя жизни своих людей

Жесткие меры борьбы с пандемией COVID-19 в Китае привели к падению ВВП страны почти на 5% . Потери КНР составили более 700 млрд долл. При этом власти Поднебесной уверены, что эти потери оправданы, поскольку строжайший карантин помог сохранить жизни множеству китайцев.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью