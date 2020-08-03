Леонид Рошаль оценил ситуацию с коронавирусом

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3 августа 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

Более 90-95% проблем в российском здравоохранении, связанных с коронавирусом,уже решены. Об этом заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Рошаль добавил: государство провело колоссальную работу по COVID-19

«Более 90-95% всех проблем, которые связаны с COVID, решены", - отметил он в ходе круглого стола ОНФ на тему "Вопросы обеспечения дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию".

По словам медика важно не забывать, что пандемия не закончилась. Гражданам необходимо соблюдать меры профилактики и носить маски.

Ранее сообщалось: очаг птичьего гриппа выявлен в Челябинской области.