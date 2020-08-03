Очаг птичьего гриппа выявлен в Челябинской области

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3 августа 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Управление Россельхознадзора по Челябинской области

гусь, pixabay.com

В Увельском районе Челябинской области выявлен очаг птичьего гриппа. Согласно последней информации управления Россельхознадзора по региону, на территории населенных пунктов ввели карантин.

К настоящему моменту исследованы обнаруженные трупы птиц, среди которых дикая утка и четыре домашних гуся, найденные на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах был замечен материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. В неблагополучных зонах сейчас проводятся мероприятия по борьбе с заболеванием.

Уточняется, что специалистами принимаются все необходимые меры по нераспространению птичьего гриппа.