Ученый предупредил об угрозе способной убить половину населения Земли пандемии

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1 июня 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Человечеству угрожает еще одна пандемия, которая может убить половину населения Земли. С соответствующим предупреждением выступил некоторое время назад ученый Майкл Грегор, говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Как информирует издание Daily Mail, британский специалист высказал точку зрения, согласно которой развивающаяся в настоящий момент пандемия коронавируса COVID-19 является «легкой репетицией». В будущем люди рискуют столкнуться с другой, значительно более опасной болезнью, предсказал Грегор.

Ученый назвал потенциальным источником вспышки нового недуга птицефабрики, на территории которых в неблагоприятных условиях содержатся миллионы кур.

Майкл Грегор полагает, что в связи с наличием угрозы распространения птичьего гриппа, способного погубить половину населения планеты, есть смысл отказаться от употребления мяса.