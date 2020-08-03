Спецслужбы попались на прослушке пасторов

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3 августа 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

В Европе продолжается скандал с прослушкой. Негласный надзор велся за высокопоставленными священниками, политиками и журналистами. Об интересе спецслужб к ним стало известно накануне.

Их прослушивали при помощи шпионской программы. Жертвами прослушки стали видные епископы, среди которых Бенуа Аловон. Он известен, как критик репрессивного режима.

«WhatsApp объявил, что 1400 его пользователей были атакованы вредоносной программой», — пояснила западная пресса каким образом стало известно о прослушке через мессенджер: «В число жертв хакерской атаки вошли политики, которые поддерживают независимость Каталонии в Испании, журналисты в Индии и Марокко, а также политические активисты из Руанды».

Сообщается, что хакерская программа была разработана частной фирмой NSO Group. Вредоносный код использует недостатки защиты мессенджера WhatsApp.