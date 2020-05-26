В WhatsApp обнаружена уязвимость

Аргументы Недели → Хайтек 13+

26 мая 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

Пользователи WhatsApp не догадываются, что помимо мессенджера сообщения пользователей содержатся в облачном формате без специальной защиты. При получении доступа к нему, преступники могут скопировать переписку пользователей. Чтобы сократить риск взлома, важно использовать двухконтурную систему распознавания и создавать сложные пароли. Помимо этого резервное копирование можно выключить.



Специалист по безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня успокаивает, несмотря на серьёзную уязвимость, пользоваться мессенджером можно без опасности.



Владельцем WhatsApp является Facebook. Периодически в структуру мессенджера вносятся кодовые изменения. Верить голословным заявлениям Павла Дурова об уязвимости системы не нужно, так как они не имеют конкретных доказательств. Мессенджер WhatsApp стал вызывать сомнения у людей относительно защиты переписки и персональных данных сравнительно недавно.



С началом пандемии участились случаи фишинговых атак на пользователей системы. Злоумышленникам достаточно получить шестизначный код с привязанного к мессенджеру телефона для копирования переписки.



Чтобы избежать проблем в пользовании WhatsApp, рекомендуется обновлять его до последней версии. Пользователям, особо обеспокоенным своей приватностью, рекомендуется отключить резервное копирование информации. При этом данные могут быть утеряны.



