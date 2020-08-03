У Тайваня есть единственный шанс на военный успех

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3 августа 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Для Китая однозначно гораздо выгоднее вариант блицкрига. Ракетные войска НОАК и авиация могут нанести сокрушительный удар по военным объектам Тайваня. При этом авианосные соединения китайского флота атакуют остров с восточного направления, максимально растягивая тайваньскую оборону.

Одновременно начнется высадка на остров морского и воздушного десантов. Причем вполне вероятно, что этот десант будет не только и даже не столько «классическим» (с десантных кораблей и транспортных самолетов), сколько «москитным» (с сотен, если не тысяч небольших судов и легких самолетов типа «кукурузников» Y-5). ВС Тайваня, находящиеся к тому же под мощнейшим прессингом ракетных и авиационных ударов со стороны Китая, просто не смогут справиться с таким количеством целей. Если же китайцам хотя бы в одном месте удастся создать на острове серьезный плацдарм и начать переброску на него частей сухопутных войск, шансов на спасение у Тайваня не останется ни малейших, а ждать помощи от США будет уже бессмысленно.

Рассчитывать на военный успех Тайвань могли бы только в том случае, если бы начали строить «асимметричные» ВС. Ему нет смысла иметь танки, боевые самолеты и надводные корабли, которых заведомо будет в разы меньше, чем у Китая. Необходимы тысячи и даже десятки тысяч ПКР, ЗУР и крылатых ракет наземного базирования для поражения любого количества ракет, самолетов и кораблей противника, а также важнейших военных и промышленных объектов на территории КНР. Из классической техники Тайваню нужны только ПЛ, которые стали бы скрытыми мобильными «платформами» для дополнительного количества КРМБ и ПКР.

Читать статью полностью: Китаю выгоден только блицкриг при захвате Тайваня