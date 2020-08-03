Китаю выгоден только блицкриг при захвате Тайваня

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3 августа 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Победа Демократической прогрессивной партии (ДПП, выступает за полную независимость Тайваня) на президентских и парламентских выборах на Тайване в январе 2020 г. ясно показала, что бесконечное сохранение статус-кво становится для Пекина недопустимым, поскольку на Тайване продолжает уменьшаться доля людей, хоть как-то связанных с материковым Китаем. И растет доля тех, кто не имеет никаких «корней» на материке. Это естественным образом будет вести к дальнейшему снижению влияния Гоминьдана (который в настоящее время превратился в «пятую колонну» Пекина на острове) и росту влияния ДПП. В достаточно обозримом будущем у Пекина не останется никаких вариантов присоединения Тайваня, кроме военного.

Сильным сдерживающим фактором для Пекина является то, что у НОАК, несмотря на колоссальный рост ее боевой мощи, нет никакого боевого опыта. Операция по захвату Тайваня с чисто военной точки зрения является крайне сложной, поэтому в психологическом плане для Пекина трудно решиться на эту операцию. Для США захват Китаем Тайваня станет очень большой неприятностью, но не глобальной катастрофой. Для Китая же провал операции по захвату Тайваня станет именно абсолютной катастрофой, грозящей даже крахом собственной государственности. Соответственно, войну можно начинать лишь при 100%-ной уверенности в победе.

С другой стороны, продолжается стремительное наращивание боевой мощи НОАК. Нынешняя кораблестроительная программа КНР вообще беспрецедентна для мирного времени. Китай имеет реальную возможность обеспечить себе значительное превосходство на море и в воздухе в районе Тайваня над любым противником уже в самое ближайшее время. При этом и возможности по наращиванию сил у Китая будут на порядок выше, чем у США, находящихся по отношению к данному ТВД на другой стороне гигантского Тихого океана.

В этом случае уже у Вашингтона возникнут серьезные проблемы психологического характера по поводу возможности военной конфронтации с Китаем. События на Ближнем Востоке в январе с.г. (иранский ракетный удар по американской базе, на который США не дали военного ответа) показывают, что американская армия совершенно не готова к войне, в ходе которой она может понести значительные потери в живой силе и технике. Иран в военном плане на порядок слабее США (и Китая), но даже с ним Вашингтон воевать отказался.

В начале 70-х ради борьбы с СССР США «отпризнали» Тайвань и признали Китай, но военные гарантии безопасности Тайваню как бы сохранили. Однако это было сделано в той ситуации, когда ВС США были на порядок сильнее НОАК. Сейчас ситуация изменилась радикально. Поэтому если Тайвань сдастся Китаю без боя или будет захвачен в течение короткого срока, Вашингтон благополучно «забудет» про свои гарантии безопасности Тайбэю. Но если Тайвань окажет сопротивление, которое затянется, бездействие Вашингтона обернется для него полной и окончательной потерей лица. Всему миру станет ясно, что бывший всемирный гегемон навсегда сложил свои полномочия и его заменил новый гегемон.

ВМС и ВВС НОАК способны организовать жесткую дальнюю и ближнюю морскую и воздушную блокаду Тайваня, который собственных ресурсов практически не имеет. Это нанесет колоссальной силы удар по тайваньской экономике и социальной сфере без их физического разрушения. Очень быстро на острове может начаться настоящий голод. ВМС и ВВС Тайваня прорвать блокаду никаких шансов не имеют. Подобное развитие событий могло бы привести к капитуляции Тайваня. Но если остров продержится хотя бы месяц, то для Вашингтона невмешательство станет просто невозможным, поскольку США многократно декларировали не только гарантии безопасности Тайбэю, но и неизменную приверженность к «свободе судоходства», которую они обычно демонстрируют, как раз, в отношении Китая. Поэтому торговые суда с грузами для Тайваня под охраной кораблей ВМС США пойдут на прорыв блокады. Если Китай их пропустит, это будет означать для него, как минимум, сокрушительное геополитическое поражение, полную потерю лица и отказ от претензий на роль сверхдержавы, как максимум – серьезные внутренние потрясения. Если не пропустит – получит войну с США, поскольку в случае прямого военного удара по своим кораблям Вашингтон уже не сможет не воевать.

Поэтому для Китая однозначно гораздо выгоднее вариант блицкрига. Ракетные войска НОАК и авиация могут нанести сокрушительный удар по военным объектам Тайваня. При этом авианосные соединения китайского флота атакуют остров с восточного направления, максимально растягивая тайваньскую оборону. Одновременно начнется высадка на остров морского и воздушного десантов. Причем вполне вероятно, что этот десант будет не только и даже не столько «классическим» (с десантных кораблей и транспортных самолетов), сколько «москитным» (с сотен, если не тысяч небольших судов и легких самолетов типа «кукурузников» Y-5). ВС Тайваня, находящиеся к тому же под мощнейшим прессингом ракетных и авиационных ударов со стороны Китая, просто не смогут справиться с таким количеством целей. Если же китайцам хотя бы в одном месте удастся создать на острове серьезный плацдарм и начать переброску на него частей сухопутных войск, шансов на спасение у Тайваня не останется ни малейших, а ждать помощи от США будет уже бессмысленно.

Рассчитывать на военный успех Тайвань могли бы только в том случае, если бы начали строить «асимметричные» ВС. Ему нет смысла иметь танки, боевые самолеты и надводные корабли, которых заведомо будет в разы меньше, чем у Китая. Необходимы тысячи и даже десятки тысяч ПКР, ЗУР и крылатых ракет наземного базирования для поражения любого количества ракет, самолетов и кораблей противника, а также важнейших военных и промышленных объектов на территории КНР. Из классической техники Тайваню нужны только ПЛ, которые стали бы скрытыми мобильными «платформами» для дополнительного количества КРМБ и ПКР.

К сожалению, из-за инерции мышления и слепой веры в американские «гарантии» Тайбэй продолжает бессмысленно тратить деньги на строительство «классических» ВС, что не усиливает, а ослабляет его обороноспособность.